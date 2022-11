Le tweet gag de Jean-Paul Rouve: la cinquième aventure des Tuche annoncée au... Listenbourg

C'est la grosse blague du moment sur les réseaux sociaux. De petits malins sont en train d'imaginer mille et une aventures se déroulant du Listebourg, pays totalement imaginaire partageant des frontières avec l'Espagne et le Portugal, au beau milieu de l'océan Atlantique. Le gag, destiné à redonner le goût de la géographie, a pris tellement d'ampleur que désormais, cette contrée compte déjà cinq provinces et figure en bonne place des recherches sur Internet. Quelques esprits facétieux ont même déjà annoncé que The Cure y donnerait un concert l'année prochaine.

Surfant sur cette vague, Jean-Paul Rouve y a ajouté son grain de sel sur Twitter, histoire de signaler que Les Tuche 5, dont le tournage est prévu au printemps 2023, se déroulerait au Listenboug. "C'est officiel, les Tuche 5, c'est parti !, écrit-il sur son compte. Et ça sera les Tuche au Listenbourg #Listebourg # Tuche." Le tout accompagné d'une photo de Jeff Tuche devant le drapeau "officiel" du pays.

Rien de tout cela n'est à prendre au sérieux, bien évidemment. Quant à l'histoire, on préfère rester sur les déclarations qu'Olivier Baroux nous avait faites en décembre dernier: "On va renouveler le genre, avec une sorte de Mindhunter ou de True détective drôle, donc une ambiance bien glauque avec deux abrutis."