Un premier grand rôle pour Céline Dion au cinéma  en 2023: le sien !

Après des mois de galères, Céline Dion va enfin effectuer son grand retour sur le devant de la scène en 2023. Et pas seulement avec son Courage World Tour, qui devait se dérouler cette année mais qu'elle fut contrainte de reporter en raison de "spasmes musculaires sévères". Via un simple message, sur son compte officiel Facebook, sa "Team Céline" vient d'annoncer une bonne nouvelle aussi bien pour ses fans que pour les exploitants des multiplexes : "On se voit au cinéma ! Céline jouera aux côtés de Priyanka Chopra et Sam Heughan en plus de sortir de la nouvelle musique pour la comédie romantiqueLove Again(nouveau titre !) qui paraitra au cinéma le 12 mai (nouvelle date !)." Le tout accompagné de deux clichés du film.

Même si ce n’est pas la première fois qu’elle est associée au Septième Art, il s’agit d’un événement dans la mesure où elle n’avait jamais auparavant incarné un personnage principal dans une production cinématographique. Mais pas d’inquiétude, elle ne devrait pas trop être dépaysée puisqu’elle tiendra son propre rôle.

Remake du film allemand réalisé en 2016, SMS für Dich, lui-même basé sur le roman éponyme de Sofie Cramer, Love Again retrace la rencontre fortuite entre, Rob Burns, un journaliste chargé de tirer le portrait de Céline Dion et Mira, une jeune femme qui ne parvient pas à surmonter le décès de son fiancé, dont elle inonde le GSM de textos émouvants, tout en ignorant que le numéro a été transféré à Rob. Dépassé par les événements et pas du tout insensible à la teneur des SMS, ce dernier décide de demander de l'aide à la superstar québécoise afin de gérer au mieux la situation.

©Facebook/Sony Pictures

Tourné en 2021 à Londres, le film devait initialement sortir en février 2023 sous l'intitulé Text for you, puis sous le titre It's All Coming Back to Me, tiré d'une chanson quasi éponyme ("It's All Coming Back to Me Now") de Céline Dion figurant sur son album de 1996, Falling Into You. Il sortira finalement en mai (pour le Festival de Cannes ?) et s'annonce déjà comme un des longs métrages les plus attendus de l'année prochaine. Pour la petite histoire, elle avait déjà interprété le morceau "It's All Coming Back to Me Now" lors du centième épisode d'Une nounou d'enfer, en 1997.

L'interprète de "My Heart Will Go On", le tube mondial qui a accompagné le triomphe de Titanic en 1997, a toujours rêvé d'associer ses passions pour la musique et la comédie. En 1990, déjà, elle jouait dans la mini-série Des fleurs sur la neige et y interprétait la chanson du générique, "Prenez-moi". Sur grand écran, elle était apparue brièvement dans le générique de Sur la piste du Marsupilami en 2012 ou dans Opération Muppets en 2014, après avoir prêté sa voix au long métrage d'animation Excalibur, l'épée magique, en 1998. Plusieurs fois, elle avait évoqué son désir d'incarner Maria Callas, mais le projet n'a jamais abouti.

Love Again pourrait, à 54 ans, lui ouvrir de nouveaux horizons.