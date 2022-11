2022, une année riche en flops

Avec l’impact des plateformes de streaming, l’absence de blockbusters revient systématiquement pour expliquer la désaffection des cinémas. Mais vu les résultats enregistrés par les superproductions coûteuses, on peut aisément comprendre la frilosité d’Hollywood… qui ne reçoit que la moitié des sommes récoltées.

Avec The Northman (69 millions $ au box-office pour un budget, hors promo, de 90 millions), Morbius (167 millions de recettes et de coûts), Blacklight (15 millions $ en salle, pour des dépenses hors marketing de 40 millions), Red (des pertes estimées à 168 millions $ pour le film d'animation Pixar) et Moonfall (le film catastrophe de Roland Emmerich laisserait un trou de 140 millions $ dans les caisses), l'année 2022 a été riche en flops.

Et ce n'est pas fini. La nouvelle version d'Aladin signée George Miller, 3 000 ans à t'attendre, s'est aussi royalement crashée ces derniers mois. Son box-office mondial est resté bloqué au résultat, dérisoire, de 18,3 millions $. Vu qu'il en avait coûté 60 (auxquels il faut ajouter les millions du marketing), il obtient un des pires ratios coûts recettes de l'année.

On comprend mieux, après ça, pourquoi Hollywood mise avant tout des sommes folles sur des sagas, bien moins risquées financièrement que les blockbusters "originaux".