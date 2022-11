"Hollywood est contrôlé par le fric": John McTiernan (Predator, Die Hard) nous révèle les dessous du 7e art amércain

Invité d’honneur aux 40 ans du BIFFF, le réalisateur américain John McTiernan -mais aussi ses camarades Paul Feig (Ghostbusters) et Barry Sonnenfeld (Men In Black)- dévoile les dessous du 7e art made in Hollywood. Sans tabous. “L’industrie ciné est devenue un terrible désastre économique et politique. Les réalisateurs se fichent des films qu’ils font.”

"Non seulement l'industrie du cinéma attire quantité de sinistres individus mais en plus, ces individus veulent juste faire du pognon avec le cinéma aujourd'hui", déplore John McTiernan, célèbre réalisateur de Predator, Piège de cristal (Die Hard) avec Bruce Willis ("je suis triste de ce qui lui arrive", nous confesse-t-il au sujet de l'aphasie de l'acteur star), Last Action Hero ou encore À la poursuite d'Octobre rouge. Celui qui a été élevé à l'Ordre du Corbeau durant son passage au Brussels International Fantastic Film Festival en septembre dernier (prochaine édition du 11 au 23 avril 2023, au Palais 10) n'a pas sans langue en poche lorsqu'il s'agit d'évoquer l'industrie cinématographique actuelle. "Depuis les années 2000, les films d'action sont à la mode mais ce sont des films d'entreprise validés par les studios. Le business du film est maintenant réservé uniquement aux gens riches qui ne tiennent compte que de leur propre intérêt, quoiqu'il arrive. Les riches contrôlent les cinémas. Plus jamais les films ne seront donc faits par des gens normaux pour parler de gens normaux. Il suffit de voir ce qu'on a à l'affiche en ce moment : uniquement des films de superhéros, de sorciers ou encore des films d'animation. Il n'y a plus rien sur des êtres humains. C'est un terrible désastre."

Hollywood serait-il devenu politisé ?

"Complètement ! Il faut changer le système économique de l’industrie cinématographique. Tout est une question économique et politique. L’industrie fait les films actuels pour des raisons politiques. Les réalisateurs s’en fichent des films qu’ils font, leur seul objectif étant de gagner de l’argent. C’est triste mais volontaire de la part d’Hollywood. Vous ne le ressentez peut-être pas ici en Europe, leurs intentions étant cachées, mais ce sont les riches et les politiques blancs comme Boris Johnson ou Donald Trump qui contrôlent et détruisent le monde occidental et libéral tel que vous le connaissez en Europe. Ils ont donc volé notre cinéma mais pas que… Je n’ai pas vécu là-bas à cette époque mais ils donnent l’impression d’être un peu comme en Allemagne en 1945. À savoir des humains qui font des choses que même les animaux ne peuvent faire… Les riches dominent les pauvres et cela devient hors de contrôle aux USA. J’ai peur pour les prochaines élections dans deux ans…"

Après vos échecs (Le 13e guerrier et Rollerball) et votre séjour de 328 jours en prison pour une affaire d’écoutes et de mensonges avec le FBI, vous n’avez plus tourné depuis Basic en 2003. Des regrets ?

"Oui, bien sûr que j’ai des regrets… Mais on a fait du mieux qu’on pouvait. Et si vous voulez parler de ma période en prison, ce fut en fait une super expérience. Rude physiquement mais mentalement intéressante. Ce séjour a changé mon attitude sur tout. J’étais un rebelle quand j’étais jeune dans le milieu des cinéastes, mais cela m’a permis de comprendre beaucoup de choses sur l’industrie."

Un prequel de Predator, Prey, vient de voir le jour. Le cinéma d’action serait-il mort ?

"Je trouve qu’il y a tellement de choses plus intéressantes que de répéter sans cesse les mêmes choses, les mêmes films et les mêmes héros. Aucune prise de risque ni d’inventivité de la part des studios aujourd’hui. À nouveau, ils ne cherchent qu’à faire du fric et ne pensent même pas à leur public. Il y a trop de gens inutiles qui font le même film encore et encore. Moi, je ne pourrais pas faire ça… Je suis sur quatre projets en ce moment, dont une sorte de love story qui se passe en Europe. J’espère que cela se fera… Si vous trouvez quelqu’un qui peut me le financier, je suis preneur car ce n’est pas l’industrie qui le fera (sourire) !"