James Cameron a déjà tout prévu en cas d’échec d’Avatar 2

Pour les dirigeants des grands studios hollywoodiens, James Cameron tient lieu de roi Midas des temps modernes. Tout ce qu’il filme se transforme en or. Ce n’est pas un hasard s’il a signé deux des trois seuls films qui ont franchi la barre des deux milliards de dollars de recettes : Avatar (2,8 milliards en 2009) et Titanic (2,2 milliards en 1997).

Mais à 68 ans, le Canadien ne semble plus aussi sûr de lui que voici une décennie. Au point d’avoir déjà prévu un plan B en cas d’échec d’Avatar : the Way of Water. "Le marché pourrait bien nous dire que c’est fichu, ou plutôt à moitié fichu, dans trois mois, a-t-il déclaré à Total Film. Ce qui signifierait : "OK, achevons l’histoire en trois films et ne la tirons pas en longueur pour rien si ce n’est pas profitable…". Nous ne sommes plus dans le même monde que celui de l’époque où j’ai écrit le film. On a connu deux chocs depuis : la pandémie et le streaming. À l’inverse, peut-être rappellerons-nous aux gens ce que représente le fait d’aller en salle. C’est le but de ce film. Mais la question est : combien de personnes en ont encore quelque à faire ?"

Pas de prévision de record

On l’a déjà connu plus optimiste. Il faut dire que selon les premières projections, sa superproduction de 250 millions de dollars devrait en rapporter 650 rien que sur le marché américain, ce qui le placerait dans le top 10 de tous les temps, mais derrière Avatar (785 millions de dollars) ou Titanic (653 millions de dollars) et à distance respectable du champion dans cette catégorie, Star Wars : le réveil de la Force et ses 936 millions de dollars en 2015.

Et ça, pour un cinéaste habitué à battre tous les records, c’est sans doute le plus frustrant. Mais si les projections se confirment, les suites ne devraient pas être remises en cause. Début de réponse le 14 décembre, lorsque The Way of Water monopolisera les grands écrans et l’actualité cinématographique.