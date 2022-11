Couleurs de l’incendie : gris comme l’ennui

"Les studios hollywoodiens ne respectent plus les réalisateurs, y compris vos Belges Adil et Bilall": le cinéaste de "Men in Black" dénonce l'envers du rêve américain

Invité d'honneur des 40 ans du BIFFF, Barry Sonnenfeld (Men in Black, La famille Addams) estime par contre que les plateformes de streaming sont l’avenir du 7e art pour "ne plus avoir les mêmes films (ou jeux vidéo ?) encore et encore". Même si elles ont tendance à suivre tout doucement le mouvement des studios. “Hollywood veut de plus en plus de jeunes réalisateurs inexpérimentés, au petit cachet, pour qu’ils n’aient pas le dernier mot sur leur propre film.”