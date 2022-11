Pour Kevin Feige, Black Panther : Wakanda Forever est "le film le plus important" de l’univers Marvel

Avec un budget estimé à 200 millions $ hors frais de promo, Black Panther : Wakanda Forever se doit de figurer parmi les plus grands succès commerciaux de l’année. Kevin Feige, le big boss de Marvel, l’a bien fait comprendre. "Nous sommes tous convaincus qu’il s’agit du film le plus important que nous ayons jamais fait", explique-t-il à Screen Rant.

C’est dire si la barre est placée haut, malgré l’absence de la star du premier film, Chadwick Boseman, décédé le 28 août 2020 d’un cancer du côlon."Nous nous sommes rendus sur sa tombe avant le début du tournage et nous avons vécu ce moment en tant que troupe, a révélé Lupita Nyong’o, qui reprend le rôle de Nakia, dans une interview à Ebony. Nous avons invoqué son esprit tous les jours. Je n’ai pas l’impression que nous ayons quelque chose à prouver à son esprit. Nous avons tous trouvé un moyen de lui rendre hommage à notre manière. Je me sens très, très centrée sur la façon dont nous l’avons emmené avec nous. Le réalisateur Ryan Coogler avait demandé à un artiste de fabriquer un collier à l’effigie de Chadwick, qu’il portait tous les jours. Donc il était présent avec nous, il sait ce que nous avons fait."

Plus de diversité multiculturelle

Mais sans lui, forcément, l’histoire a pris une autre tournure. Les femmes, déjà très présentes dans le premier film, occupent une place encore plus importante dans cette nouvelle aventure. "Ce que j’aime chez Ryan, c’est la façon dont il a ouvert l’histoire à un autre groupe de personnes sous-représentées et l’inspiration qui a été prise de la culture mésoaméricaine, conclut Lupita Nyong’o. Je sais pertinemment que la communauté va être revigorée par cette expérience. L’univers de Black Panther s’est développé de manière exponentielle dans le deuxième film. Le multiculturalisme est tellement spécifique aux diversités africaine et latine, que ce film va être vraiment puissant."

C’est à vérifier dès ce mercredi 9 novembre en salle.