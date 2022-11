Pourquoi Sylvester Stallone n'a jamais incarné un super-héros

À 76 ans, il se sent "très immature" et estime avoir "une voix qui ressemble à celle d’un porteur de cercueil" .

Recordman des nominations aux Razzie Awards du pire comédien ("Cela me rend malade", lâche-t-il), Sylvester Stallone est aujourd’hui, à 76 ans, un acteur culte, un des plus intéressants à rencontrer. Même s’il se sent "très immature", il possède un vrai regard sur Hollywood et ne manie pas la langue de bois. Comme lorsqu’il avoue, à The Hollywood Reporter, qu’il ne pensait pas que Rambo IV sortirait en salle : "C’est violent. Horrible. Avec des enfants brûlés vivants. C’est ce qui rend la guerre civile pire que tout : c’est votre voisin qui, soudainement, veut vous tuer. Je suis très fier de ce film, mais je ne pensais jamais qu’il serait montré au cinéma."

De manière tout aussi lucide, il explique pourquoi il n’a jamais incarné un super-héros. "Je ne ressemble à aucun personnage de comic book. Par exemple, je n’aurais jamais pu tenir le rôle de Terminator. Personne n’imaginerait un robot avec une bouche tordue et une voix qui ressemble à celle d’un porteur de cercueil. Ça ne marcherait pas."