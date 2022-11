Voici qui pourrait réaliser le prochain "Star Wars"

Levy, 54 ans, semble au sommet de sa carrière. Après les succès des remakes de La Panthère rose avec Steve Martin ou de la franchise La nuit au musée avec Ben Stiller et Robin Williams, il termine le troisième volet de la saga Deadpool, qui réunira le super-héros parodique et trash interprété par Ryan Reynolds avec le Wolverine de Hugh Jackman.

Le producteur et réalisateur Shawn Levy est en discussions avec Lucasfilm pour la réalisation d'un nouveau film "Star Wars". ©AFP PHOTO / Robyn Beck

Shawn Levy termine également la post-production d'une mini-série pour Netflix, All the light we cannot see, dont il a réalisé et produit les quatre épisodes. On le trouvera aussi à la réalisation de deux épisodes de la cinquième saison de Stranger Things, qu'il coproduit également. Il serait également en discussions pour une suite de Free Guy.

Le projet Star Wars, dont la nature est encore inconnue, s'inscrit dans un vaste plan de production de Lucasfilm, avec plusieurs créateurs en vue d'Hollywood : un film avec Taika Waititi (Thor : Ragnarok et Thor : Love & Thunder), Rogue Squadron de Patty Jenkins (Wonder Woman) et un film de Sharmeen Obaid-Chinoy (la série Miss Marvel) développé par le scénariste et producteur Damon Lindelof (les séries The Leftovers et Watchmen).

Le dernier film Star Wars sorti en salles était Episode IX: The Rise of Skywalker, épilogue de la troisième trilogie, en 2019.