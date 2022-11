Baby Yoda en mode zen pour son anniversaire

Le temps file à une vitesse folle. Cela fait déjà trois ans que le monde entier a craqué en découvrant les grands yeux, les longues oreilles vertes et le regard craquant d’un petit personnage secondaire de The Mandalorian, qui ne portait pas de nom et qui fut aussitôt surnommé Baby Yoda. Depuis, le nouveau héros a été baptisé Grogu, tout en continuant à faire fondre les fans de Star Wars.

Histoire de célébrer cet anniversaire, Disney a demandé à un studio concurrent, Ghibli, de lui rendre hommage dans un film d’animation de trois minutes, Zen : Grogu et les Susuwatari. Soit la rencontre, muette, entre Baby Yoda et d’étranges petites boules grises, qui font un numéro de cirque avant de lui offrir une fleur. "Ce dont nous sommes le plus fiers, c’est que le public ne regarde pas seulement les séries (Star Wars), mais aussi les films et les séries animées", a expliqué Jon Favreau, le réalisateur de The Mandalorian.

Le résultat est à la fois joli et relaxant, grâce à la musique de Ludwig Göreansson.