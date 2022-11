Black Panther écrase Black Adam dans le duel des super-héros

Les super-héros n’ont pas été à la fête, cette année. Même s’ils sont crédités de beaux scores au box-office, Dr Strange in the Multiverse of Madness (995 millions $ de recettes mondiales), The Batman (770 millions $) et Thor : Love and Thunder (760 millions) ont été dominés par le revenant Tom Cruise (1,486 milliard $ pour Top Gun : Maverick) et le nouveau retour des dinos (1,001 milliard $ pour Jurassic World : Dominion).

Et ce n’est pas Black Adam, pourtant porté par Dwayne Johnson, qui redorera leur blason. En trois semaines, la superproduction DC Comics a rapporté 352 millions de dollars, ce qui la place à la onzième place du box-office mondial de l’année. Rien de catastrophique, donc. Du moins, en apparence. Selon les analystes hollywoodiens, elle n’atteindra jamais, loin de là même, les 657,9 millions $ de Justice League, toujours le champion de DCU depuis 2017. Une déception qui risque de laisser un gros trou dans les caisses des producteurs. Avec un budget de 300 millions $, hors frais de promo, Black Adam se devait absolument de battre ce record. Au lieu de ça, il devrait entrer dans la catégorie de ce qu’Hollywood appelle des "bombs", des œuvres qui perdent beaucoup d’argent en salle.

La critique de Black Adam

Tout n’est pas perdu pour autant pour les super-héros. Black Panther : Wakanda Forever vient de connaître un démarrage canon. Pour son premier week-end d’exploitation, il a déjà engrangé 330 millions $. Dont 180 millions $ rien qu’en Amérique du Nord, ce qui lui permet de s’emparer du record du meilleur lancement en novembre, propriété depuis 2013 de Hunger Game : l’embrasement.

Seul Dr Strange in the Multiverse of Madness a fait un tout petit peu mieux cette année, avec 185 millions $ en ouverture. La barre du milliard de recettes ne paraît donc pas inaccessible pour cette suite centrée non plus sur le roi T’Challa (et pour cause, puisque Chadwick Boseman est décédé voici deux ans) mais sur la reine Ramonda et la princesse Shuri. L’honneur des super-héros serait alors sauf cette année encore.

La critique de Black Panther: Wakanda Forever

Beau joueur, Dwayne Johnson a tenu à féliciter toute l'équipe de Black Panther: Wakanda Forever sur Twitter: "Un grand bravo à toute l'ÉQUIPE de BlackPanther, Marvel Studios et Disney Studios. C'est la plus grande ouverture jamais réalisée pour le mois de novembre. Cela fait beaucoup de cinéphiles heureux à travers le monde. Magnifique !!! J'ai hâte de voir le film." Sympa.