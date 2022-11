Pirates des Caraïbes : il n'y aura pas de spin-off avec Margot Robbie

Le sixième volet de la saga Pirates des Caraïbes, attendu par les fans depuis 2018, atteindra-t-il un jour les grands écrans ? Au mois de mai dernier, le producteur Jerry Bruckheimer affirmait dans une interview au Sunday Times que deux projets étaient en développement : un film mystère (ce qui laissait un tout petit espoir aux inconditionnels de Johnny Depp) et un spin-off au féminin, centré sur une flibustière incarnée par Margot Robbie.

Mais depuis, c’est le silence radio. Et la future Barbie, devenue une star grâce au Loup de Wall Street, vient de doucher les attentes de bien des inconditionnels de la franchise. Que Disney aurait sabordée, selon ses dires à Vanity Fair. La journaliste est on ne peut plus claire : "C’est mort, m’a-t-elle dit." Avant de donner la parole à la comédienne de 32 ans : "Nous avions une idée et nous l’avons développée pendant un certain temps, il y a des années, pour que l’action soit plus menée par des femmes – pas uniquement des femmes, mais juste un autre genre d’histoire – ce qui aurait été vraiment cool, mais je suppose qu’ils ne veulent pas le faire."

Une décision peut-être influencée par la pétition réclamant le retour de Johnny Depp sous le chapeau de Jack Sparrow, signée par 800 000 aficionados. Or, avec la crise que traverse actuellement le cinéma, quelle saga peut se permettre de vexer autant de cinéphiles ?

Les fans de Margot Robbie, frustrés par cette décision, savent donc ce qu’il leur reste à faire : se manifester à leur tour sur les réseaux sociaux.