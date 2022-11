Voici le nouveau visage de Dracula

Si Renfield n'avait pas, assez étrangement, été programmé pour le 14 avril 2023, on saurait déjà ce qu'on irait voir au cinéma pour Halloween l'année prochaine. Le réalisateur Chris McKay (Lego Batman, The Tomorrow War) s'est en effet manifestement donné les moyens pour revisiter le mythe de Dracula, inventé par Bram Stoker en 1897.

La première affiche dévoile largement ses ambitions. On y découvre un Nicolas Cage en Dracula dont le look a manifestement été inspiré par Christopher Lee dans les films de la Hammer. Teint livide, cheveux plaqués, yeux noirs, port altier et costume rouge sang, tout respire l'élégance et le gothisme des films d'horreur des années 50 et 60. S'il reconnaît s'être inspiré de l'immense comédien, mais aussi de Bela Lugosi, Nicolas Cage y ajoute des références pour le moins surprenantes lors du Variety's Awards Circuit podcast: "Je veux que ça semble complètement unique dans la façon dont ça a été joué. Donc je suis en train de penser à me concentrer sur les mouvements du personnage. Vous savez, j'ai vu Malignant et j'ai pensé que ce qu'elle faisait avec ses mouvements - et même The Ring avec Sadako Yamamura... Je veux voir tout ce qu'on peut explorer avec les mouvements et la voix."

L'histoire des vampires au cinéma

Voilà qui promet. Même si l'intrigue tournera autour du dénommé R.M Renfield, incarné par Nicholas Hoult. En fait, un serviteur du comte sanguinaire qui, après des siècles dans le château, décide de changer d'air et de découvrir les joies de La Nouvelle-Orléans en 2022. C'est ainsi qu'il fait la rencontre d'une policière dont il s'éprend, Rebecca Quincy (interprétée par Awkwafina). Mais ses propos, assez étranges pour une Américaine d'aujourd'hui, vont lui valoir bien des déboires.

Il reste à espérer que cette production soit à la hauteur de l'admiration de Nicolas Cage pour Christopher Lee.