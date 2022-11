Les chiffres ne mentent pas : Hollywood se prend les pieds dans le tapis rouge

Cela ne rassurera en rien nos voisins, mais le cinéma français n’est pas le seul, loin, de là, à boire la tasse cette année. Hollywood se prend aussi solidement les pieds dans le tapis rouge. Le sacro-saint box-office, unique véritable référence pour les grands studios californiens, le démontre à souhait.

Paradoxalement, le constat par d’une bonne nouvelle. Trois mois après Universal Pictures (Jurassic World Dominion, Les Minions : il était une fois Gru, Ticket to Paradise,…), Disney vient à son tour de franchir la barre des trois milliards de dollars de recettes grâce à Black Panther : Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Thor : Love and Thunder. De quoi se réjouir puisqu’aucun studio n’avait engrangé autant d’argent en 2020 et en 2021.

Seulement, comme souvent au cinéma, les images peuvent se révéler trompeuses. Les comparaisons avec 2019, dernière année d’avant pandémie, sont particulièrement cruelles. À l’époque, Disney avait établi un nouveau record, à 11,1 milliards de dollars de recettes. Et même si Black Panther : Wakanda Forever, mais aussi le très attendu film d’animation Avalonia : l’étrange voyage et, surtout, Avatar : The Way of Water devaient faire pleuvoir les billets verts, il n’est pas encore sûr que Disney atteindrait la moitié de son record enregistré voici trois ans.

Des recettes huit fois inférieures aux investissements des plateformes de streaming

Pour les autres Majors, la situation n’est pas non plus reluisante. À ce jour, le box-office mondial global est fixé à 7,97 milliards de dollars. Or, en 2019, il s’élevait à 42,5 milliards de dollars.

Les chiffres ne mentent pas. Le 7e art a perdu plus que 30 % de son public et va devoir se réinventer pour ne pas se faire engloutir par les plateformes de streaming. Car cette année, les neuf plus grandes du marché vont dépenser, à elles seules, la bagatelle de 64,68 milliards de dollars. Cela en dit long sur les changements de stratégies financières en matière de fiction.

Les chiffres astronomiques des plateformes de streaming