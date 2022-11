Fast X : rapide, furieux et beaucoup plus cher que prévu

Les producteurs hollywoodiens ont-ils tous bien compris la portée de la crise vécue par le cinéma mondial actuellement, surtout en combinaison avec l’inflation galopante ? On peut se poser la question après les révélations de The Wrap concernant le dixième volet de la saga Fast&Furious.

Selon le site spécialisé, qui se base sur des indiscrétions en interne, le budget de 200 millions de dollars, prévu initialement pour la réalisation de Louis Leterrier, aurait explosé. Le mot n’est pas trop fort pour qualifier un surcoût de 70 %, qui ferait grimper l’addition à 340 millions de dollars. Le tout, hors frais de promotion naturellement. Or, ils peuvent méchamment alourdir la note : selon plusieurs experts, ils atteignaient les 100 millions $ pour le volet précédent.

Comment expliquer un tel dépassement, qui en ferait le quatrième film le plus cher de l’histoire du cinéma ? Toujours selon The Wrap, les causes seraient multiples. À commencer par une "hausse des cachets". Logique, quand on réunit à l’écran Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordanna Brewster, Scott Eastwood et Cardi B.

D’autres facteurs entrent aussi en considération. Les coûts de production ont été impactés par l’inflation et la multiplication des prix de l’énergie. Et le covid-19 n’a pas arrangé les choses, puisque de nouvelles procédures sanitaires ont été imposées sur les plateaux de tournage.

Si tous ces chiffres se confirment, le dixième opus de la saga qui a rapporté 6,6 milliards de dollars devra flirter avec la barre du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Un résultat qui n’a été atteint qu’une seule fois jusqu’à présent, en 2015, avec Fast&Furious 7, qui avait engrangé 1,5 milliard de dollars pour un budget de 250 millions de dollars. De quoi donner bien des sueurs froides aux comptables du studio.

Voici les dix films les plus chers de tous les temps