Depuis 2011, personne n’a dépensé plus d’argent que pour le tournage de Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence.

Voici les dix films les plus chers de tous les temps

Les 340 millions $ de budget annoncés par The Wrap pour Fast X, le dixième opus de Fast&Furious, ont de quoi laisse pantois. Surtout dans le contexte actuel d’inflation des coûts et de diminution des recettes en salle. Mais cela ne le placerait qu’à la quatrième place du top 10 des productions les plus onéreuses de tous les temps.

1. Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence (2011)

Le film le plus cher de tous les temps. ©Disney

C’était l’époque où l’incarnation de Jack Sparrow par Johnny Depp garantissait le succès du film. Raison pour laquelle Disney lui a proposé un cachet record de 55 millions $. Et bien sûr, dans ces conditions, ses partenaires récurrents ont aussi eu droit à leur petite augmentation. Voilà pourquoi le budget de cette superproduction a atteint 422 millions $. Bien placés, puisque les recettes ont dépassé, tout juste, le milliard $.

2. Avengers : l’ère d’Ultron (2015)

Une débauche d'effets spéciaux pour L'ère d'Ultron. ©Disney

Plusieurs facteurs expliquent les 386 millions $ de cette superproduction. Tout d’abord, un casting de superstars (Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Chris Hemsworth, Don Cheadle, Paul Bettany ou Idris Elba) qui ne travaillent pas pour le smic. Ensuite, Josh Weldon a utilisé pas moins de 3.000 plans contenant des effets spéciaux, parfois très onéreux comme la motion capture. Enfin, des accords comme celui passé avec la Corée du Sud (30 % des frais locaux pris en charge par le pays à condition d’en donner une image technologique et positive à l’écran) font que toutes les dépenses n’ont pas été prises en charge par le studio.

3. Avengers : Endgame (2019)

Enorme succès pour cette fin de saga. ©Disney

Pour la fin de la saga, pas question pour les frères Joe et Anthony Russo de lésiner sur les moyens. Il fallait encore plus de stars (Tom Holland, Zoe Saldana, Chadwick Boseman, Benedict Cumberbatch, Tessa Thompwon, Evangeline Lilly ou Rene Russo s’ajoutent au casting précité), mais la "démocratisation" des nombreux trucages digitaux (2 500) a permis de ne pas alourdir la note finale par rapport à L’ère d’Ultron ou Infinity War. Les 350 millions investis ont rapporté très gros : 2,797 milliards $, deuxième meilleur résultat de tous les temps.

4. Fast X (2023)

Un dixième volet attendu en 2023. ©Universal

Selon The Wrap, le budget du dixième volet de la saga Fast&Furious a explosé pour atteindre la somme de 340 millions $ (voir l’article ci-dessous).

Fast X explose son budget

5. Avengers : Infinity War (2018)

Les Avengers coûtent cher mais rapportent gros. ©Disney

Indissociable d’Avengers : Endgame, il a coûté à peu près la même chose (316 millions $) et a aussi rapporté très gros (2,048 milliards $).

6. Pirates des Caraïbes : jusqu’au bout du monde (2007)

Le cachet de Johnny Depp a explosé. ©Disney

Tourné en même temps que le deuxième numéro de la série, Le secret du coffre maudit, ce troisième opus a nécessité un budget de 300 millions $. La raison : par rapport à La malédiction du Black Pearl, le cachet de Johnny Depp a été multiplié par cinq pour atteindre 50 millions $. Et comme Disney voulait sortir le film rapidement, la postproduction a été tassée sur dix semaines, ce qui a entraîné de gros surcoûts.

7. Justice League (2017)

DC Comics a tenté de concurrencer les Avengers de Marvel. Sans succès. ©Warner Bros.

Pour concurrencer Marvel, DC Comics a dépensé 300 millions $ afin de réunir ses super-héros dans une superproduction à grand spectacle emmenée par des stars (Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, Henry Cavill…). Mais le résultat fut décevant au box-office (657 millions $).

8. Solo : A Star War Story (2018)

Le plus gros flop de la saga Star Wars. ©Disney

Des changements de réalisateurs, de scénaristes, et de nombreuses scènes à retourner ont corsé la note jusqu’à 275 millions $. Les critiques furent assassines et le box-office catastrophique (392 millions $).

8. Star Wars : l’ascension de Skywalker (2019)

Fin de l'aventure pour les Skywalker. ©Disney

Un changement de cinéaste, des retards dans la production, le travail pour remplacer Carrie Fischer par des images déjà tournées et l’envie d’offrir un final spectaculaire expliquent le budget de 275 millions $.

10. John Carter (2012)

Un flop monstrueux. ©Disney

264 millions $ gaspillés dans un navet truffé d’effets spéciaux.