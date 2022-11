Quand Alain Chabat "encourage" Guillaume Canet pour la sortie du nouvel Astérix: "C'est chaud de passer après moi"

C'est sans doute l'un des films les plus attendu de 2023, "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" sortira le 1er février et les fans sont impatients. Ce nouvel opus est cette fois-ci réalisé par Guillaume Canet, qui prend d'ailleurs les traits d'Astérix auprès de Gilles Lelouche qui interprète lui Obélix.

Dans le cadre de la promotion de ce nouveau film, Guillaume Canet a été invité à participer à la toute nouvelle émission d'Alain Chabat, qui sera diffusée dès le 21 novembre sur TF1, "Le Late avec Alain Chabat". S'il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir regarder dans son intégralité ce nouveau programme, un court extrait a déjà été partagé sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on découvre ainsi Alain Chabat encourager Guillaume Canet pour son nouveau film. "Guillaume, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour votre Astérix", lance-t-il, avant de poursuivre : "Même si c'est vrai que c'est chaud de passer après moi". Une phrase qui a eu le don de faire rire le public mais qui a quelque peu décontenancé le principal intéressé. "Ça m'a un petit peu décontenancé ce que vous m'avez dit", lui a répondu l'acteur. "Je veux juste dire... Comme mon film est culte, je veux juste vous souhaiter bon courage. Je n'aimerais pas être à votre place", a rajouté Alain Chabat sur le ton de l'humour. Après quelques secondes de pause, Guillaume Canet a affirmé que c'est ce que beaucoup de personnes lui souhaitaient. "J'imagine", a conclu celui qui a réalisé "Astérix et Obélix : mission Cléopâtre", l'un des plus grands succès du cinéma français.