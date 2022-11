Penelope Cruz, actrice passionnante et passionnée

Considérée comme la star espagnole la plus célèbre du 21e siècle, Penelope Cruz (47 ans) fait l’objet d’un documentaire, diffusé sur La Trois, qui s’intéresse à sa carrière, qui raconte comment, à 17 ans à peine, elle est devenue l’étendard de toute une génération en quête de renouveau grâce à son rôle dans la comédie romantique, Jamón jamón, de Bigas Luna, où elle rencontrera son époux, Javier Bardem.

Spontanée, glamour, sensuelle et talentueuse, elle se hissera au rang des plus grandes actrices hollywoodiennes et remportera, en 2009, son premier Oscar pour son rôle de Maria Eléna dans Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. La même année, elle décroche aussi son étoile sur le Walk of Fame. Une première pour une actrice espagnole dont la carrière a réellement pris un nouveau tournant en 2001, après Vanilla Sky.

Ses débuts

Ambitieuse et déterminée, l’actrice, qui avait à l’époque 27 ans et 29 longs-métrages à sa filmographie, confie qu’elle tourne, en moyenne, trois films par an. Pourtant, comme l’expliquent Katrina Bayonas, son agent depuis ses débuts, et Ann Davies, autrice qui lui a consacré un livre, qui témoignent dans ce documentaire, rien ne la prédestinait à devenir actrice. Fille d’un mécanicien et d’une coiffeuse, Penelope Cruz a grandi dans la banlieue de Madrid. "Mes parents se sont battus pour qu’on puisse avancer", confie l’actrice. "Ce sont les valeurs qui nous ont été enseignées. Je ne connais rien d’autre."

Vers l’âge de 4 ans, elle s’intéresse au monde du cinéma car il lui permet de s’évader, de laisser libre cours à son imagination débordante. Elle est fascinée par Meryl Streep et Pedro Almodóvar, qu’elle espère rencontrer un jour. À 14 ans, elle commence à passer des castings et refuse qu’on la cantonne à des rôles de bimbo. Elle s’installera ensuite aux États-Unis où elle apprendra l’anglais dans l’espoir de ne passer à côté d’aucune opportunité. Un défi qu’elle relèvera avec joie et passion, comme à peu près dans tout ce qu’elle entreprend. Également dans l’industrie de la mode qui, très vite, fait d’elle une égérie, une icône. Ce portait de 52 minutes dépeint une actrice, aussi passionnante que passionnée, que la notoriété et le succès n’ont jamais éloignée de ses valeurs, ses amis et ses amours.