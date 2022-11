"Avalonia": Disney revisite Jules Verne et c’est magnifique

Visuellement et scénaristiquement, ce film d’animation brillant, drôle et interpellant, est placé sous le signe de l’inventivité.

Dans la famille Clade, l’obsession de la découverte n’est pas un vain mot. Voici 25 ans, Jaeger, le plus célèbre explorateur de tous les temps, s’est lancé à l’assaut des montagnes infranchissables cernant la région. On ne l’a jamais revu. Au grand désespoir du patriarche, son fils, Searcher, ne l’a pas suivi, préférant se lancer dans l’agriculture après avoir trouvé une plante miraculeuse, le pando, capable de fournir de l’électricité non polluante et inépuisable à toute la population. Un trésor cultivé avec amour, destiné à son propre fils, Ethan, comme s’il allait de soi qu’il suivrait, lui, les traces paternelles.

Mais voilà, un parasite mystérieux s’attaque au pando. Et pour remonter aux racines du mal, il va falloir plonger dans les entrailles très profondes du sous-sol, dans un monde étrange peuplé de créatures improbables et pas nécessairement très hospitalières.

Ethan, sa maman Meridan et leur chien, Légende: juste craquants. ©Disney

D’évidence, avant de s’attaquer à ce petit bijou d’animation, les réalisateurs Don Hall (Les nouveaux héros, Raya et le dernier dragon) et Qui Nguyen ont bien potassé Jules Verne. Et tout spécialement Voyage au centre de la Terre ou 20 000 lieues sous les mers. Puis, ils ont enrichi le récit avec les si compliquées relations père-fils, le poids de l’héritage familial, l’importance de concevoir les écosystèmes de manière globale, le danger des idées préconçues ou des apparences, ainsi que l’indispensable adaptation aux autres au lieu de tenter de leur imposer notre conception du monde. Pour ne rien gâcher, les Clade forment une famille multiethnique (la pétillante Meridan est black, Searcher a le teint rose et leur fiston, Ethan, est donc métis), dans un monde où la diversité est de mise, que ce soit sexuellement ou culturellement. Et, cerise sur le gâteau, les femmes sont à la baguette avec un esprit malicieux dans cette plongée dans l’inconnu.

Visuellement aussi, l’inventivité l’emporte largement. Après un départ en noir et blanc, suivi d’une évocation en forme de comic book des années 50, l’aventure se poursuit dans un univers fantasmagorique, mou, flottant, échappant à toutes nos références, dans lequel il paraît impossible de distinguer le danger des êtres bienfaisants. Par moments, on se croirait dans Avatar et ses lumières fluorescentes, à d’autres, dans une peinture de Jérôme Bosch.

Déroutant, Avalonia, l’étrange voyage le reste jusqu’au bout, remettant en cause nos préjugés ou notre rationalité, bazardant joyeusement les codes des films d’action américains pour mieux nous amener à nous questionner sur notre mode de pensée ou les différents mondes que nous connaissons. C’est brillant, passionnant, interpellant. Et truffé d’humour. Impossible de ne pas craquer pour Légende, un chien d’une gentillesse désarmante capable d’effectuer un pas de danse désopilant, ou pour Splat, une petite créature bleue gélatineuse dotée de nombreux bras et d’un caractère bien trempé, qui s’offre le luxe de parodier Mickey dans L’apprenti sorcier.

Voilà une pure merveille destinée tout autant aux parents qu’aux enfants, amenée à engendrer quelques belles discussions familiales à la sortie de la salle.