Un flop historique pour le film sur MeToo, "She Said"

Phénomène de lassitude cinq ans après l’éclatement de l’affaire Weinstein ? Sentiment de déjà tout connaître du dossier ou simplement désir du grand public de se rabattre avant tout sur des divertissements en cette période de crises à répétition ? Les analystes du 7e art n’ont pas fini de se plancher sur le démarrage catastrophique de She Said, le long métrage de Maria Schrader sur le mouvement MeToo.

Pour son week-end d’ouverture, celui qui permet généralement d’amasser le plus de recettes et de déterminer la suite de la carrière d’un film, il n’a réussi à récolter aux USA que 2,2 millions de dollars. Soit un des pires résultats de toute l’histoire pour un film produit par un grand studio, même avec un "petit" budget (32 millions de dollars).

Un résultat d’autant plus surprenant que les critiques, des deux côtés de l’Atlantique, sont extrêmement positives. Bien que de facture classique, l’enquête journalistique menée par deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor (respectivement interprétées par Carey Mulligan et Zoe Kasdan) est louée pour son efficacité, sa dénonciation d’un système hollywoodien et son interprétation.

Comment, alors, expliquer un tel flop ? La concurrence d’un des blockbusters les plus attendus de l’année, Black Panther : Wakanda Forever, ainsi que de The Menu (avec Anna-Taylor Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult), constitue certainement une justification. Mais, assez étrangement, certains critiques américains en rendent aussi responsables… Johnny Depp et Amber Heard. La raison ? Les procès qu’ils se sont intentés auraient fragilisé le témoignage des victimes de harcèlement et/ou de violence sexuelle.

Impossible, pour l’instant, de connaître les vraies raisons. Mais cela démontre bien qu’il devient de plus en plus difficile d’exister en salle à côté des superproductions américaines.