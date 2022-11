"Very fucking expensive": Avatar 2 doit engranger au moins 2 milliards de dollars de recettes

James Cameron est un homme de défi. Il l’avait prouvé avec Titanic : en 1997, alors que le studio le menaçait d’arrêter le tournage en raison des dépassements budgétaires, il avait renoncé à son cachet de 8 millions de dollars pour terminer le film. Qui fut le tout premier à dépasser la barre mythique du milliard de dollars de recettes.

Avec lui, l’histoire semble n’être qu’un éternel recommencement. Car si, cette fois, il n’a pas renoncé à son salaire (ni à son intéressement sur les recettes, ce qui lui avait permis de gagner plus de 100 millions de dollars avec Titanic…), il s’est une nouvelle fois mis en position de devoir réaliser un exploit pour ne pas laisser un gros trou dans les finances des studios Disney et 20th Century.

La suite d'Avatar a explosé le budget initial. ©Disney

Dans une interview à GQ, sans donner de précision de somme, il a annoncé qu’Avatar : the Way of Water était "very fucking expensive". Pas besoin de traduire pour comprendre qu’il a explosé le budget initial de 250 millions de dollars, hors frais de promo. Et si l’on en croit la suite, il pourrait même bien avoir tourné le film le plus cher de tous les temps. Un membre de la production aurait en effet qualifié le film de "pire affaire de l’histoire du cinéma". Ce à quoi le cinéaste de 68 ans a rétorqué : "Il faut être troisième ou quatrième au box-office de tous les temps. C’est le seuil de rentabilité."

En clair, il doit dépasser la barre des deux milliards de dollars de recettes mondiales. Une performance qui confinerait à l’exploit. Même s’il en a réalisé deux, seuls cinq films ont franchi ce cap : Avatar (2,922 milliards de dollars en 2009), Avengers : Endgame (2,797 milliards en 2019), Titanic (2,201 milliards en 1997), Star Wars : le réveil de la Force (2,069 milliards en 2015) et Avengers : Infinity War (2,048 milliards en 2018). Et cette année, uniquement deux blockbusters ont réussi à atteindre la… moitié de ce score : Top Gun : Maverick (1,468 milliard) et Jurassic World : Dominion (1,001 milliard). C’est dire si ce n’est pas gagné d’avance.

Avatar 2 doit absolument pulvériser le box-office 2022. ©Disney

Pour ne rien arranger, Avatar : the Way of Water dure 3 h 12. De quoi effrayer certains spectateurs et même un producteur, qui a vainement tenté de faire raccourcir sa superproduction. "J’ai dit quelque chose que je n’ai jamais dit à personne d’autre dans le métier, explique James Cameron à GQ. Je pense que ce film va faire tout ce putain d’argent. […] À ce moment-là, ce cadre du studio a flippé et m’a envoyé promener. Et je lui ai dit de foutre le camp de mon bureau. Et c’est là que ça s’est arrêté."

On saura à partir du 14 décembre si James Cameron a gagné son pari à très haut risque.