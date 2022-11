Les propos polémiques de Quentin Tarantino: "Il n’y a plus de star à cause de la Marvelisation d’Hollywood"

Même si on l’évoque toujours sous le vocable de septième art, le cinéma est avant tout, aujourd’hui, une affaire de gros sous. Dès que les chiffres baissent, c’est la panique générale et la remise en question de tout ce qui fonctionnait jusqu’alors. Il a, par exemple, suffi que les salles enregistrent leur plus mauvaise fréquentation depuis 40 ans pour qu’un ponte de la production hexagonale estime qu’en France, "le cinéma reste un cinéma pour vieux" et appelle de ses vœux des fictions plus spectaculaires, mieux scénarisées, destinées aux jeunes.

Les États-Unis n’échappent pas non plus à ce phénomène. Les blockbusters, plus rares, ne font plus recette comme avant, et certains en profitent pour régler leurs comptes avec l’industrie du cinéma. Quentin Tarantino, par exemple, fustige la disparition des stars, qu’il attribue à la "Marvelisation d’Hollywood."

"Regardez tous ces acteurs devenus célèbres en jouant ces personnages", a-t-il déclaré sur 2 Bears, 1 Cave. "Mais ce ne sont pas des stars de cinéma. Pas vrai ? Captain America est la star. Ou Thor est la star. Je veux dire, je ne suis pas la première personne à dire ça. Je pense que ça a été dit des millions de fois… mais ce sont ces personnages de franchise qui deviennent les stars. C’est une des conséquences de la Marvelisation d’Hollywood. En 2005, quand un acteur jouait dans un film qui marchait aussi bien que les Marvel actuellement, alors, c’était une véritable star. Cela voulait dire que le public l’aimait et voulait la voir dans d’autres films. Sandra Bullock, dans Speed, tout le monde la trouvait formidable et était tombé amoureux d’elle. On voulait la voir dans d’autres choses. Ce n’est plus le cas actuellement. On veut juste voir ces gars continuer à incarner Wolverine et consorts."

Le souci, à ses yeux, c’est que les films de super-héros phagocytent tout le reste. "Eux seuls semblent générer une sorte d’excitation parmi les fans ou même au sein du studio qui les réalise. C’est ce qui les excite. Et donc, ils représentent toute la production de films en ce moment. Il n’y a pas vraiment de place pour autre chose. Voilà mon problème."

Des réactions virulentes

Simu Liu n'a pas apprécié du tout les propos de Quentin Tarantino. ©©Marvel Studios 2021

Ces propos en ont froissé plus d’un à Hollywood. Dont Simu Liu, l’interprète principal de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Il a tenu à répondre sèchement au réalisateur de Kill Bill : "Si les seuls garants de la célébrité au cinéma étaient Tarantino et Scorsese, je n’aurais jamais eu l’occasion de tenir le rôle principal d’un film de plus de 400 millions de dollars. J’admire leur génie cinématographique. Ce sont des auteurs transcendants. Mais ils n’ont pas le droit de pointer leur doigt sur moi ou qui que ce soit. Aucun studio de cinéma n’est ou ne sera jamais parfait. Mais je suis fier de travailler avec un studio qui a fait des efforts soutenus pour améliorer la diversité à l’écran en créant des héros qui donnent du pouvoir et inspirent les gens de toutes les communautés partout dans le monde. J’ai aussi aimé l’âge d’or… mais il était diablement blanc."

Alors, Marvel, sauveur ou fossoyeur d’Hollywood ? Le débat fait rage.