Margot Robbie pensait que personne ne la remarquerait nue dans Le Loup de Wall Street

C’est une des scènes les plus mémorables du film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, à côté de celle de Matthew McConaughey chantant en se frappant le torse ou de Leonardo DiCaprio déversant des dollars sur des inspecteurs. Dans l’embrasure d’une porte, au bout d’une longue pièce, Margot Robbie apparaît de face, entièrement nue. Une séquence qui, pensait-elle, passerait totalement inaperçue à l’écran !

"C’était mon premier film aux États-Unis, explique-t-elle dans une interview pour Bafta : A Life in Pictures, Honnêtement, je sais que cela paraît idiot aujourd’hui sachant à quel point le film est devenu, à l’époque, je me disais : "Personne ne va me remarquer dans ce film. Ce que je fais dans ce film n’a pas d’importance, car tout le monde va se concentrer sur Leo (DiCaprio) et tout le reste." En fait, je me disais : "Je vais passer sous le radar"." Manque de confiance en soi ou naïveté ? Difficile à dire.