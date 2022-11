Amazon devrait investir un milliard par an dans… le cinéma

Voilà une aide inattendue qui devrait faire plaisir à bien des propriétaires de cinémas. Alors que les plateformes de streaming sont accusées de précipiter la chute catastrophique de la fréquentation des salles (souvent aux alentours de 30 %), l’une des plus fortunées d’entre elles volerait au secours des multiplexes.

Selon Bloomberg, Amazon aurait concocté un plan d’investissement d’un milliard de dollars par an pour produire des longs métrages à projeter sur les grands écrans. Cela devrait commencer dès l’an prochain avec quelques œuvres, avant d’atteindre une vitesse de douze à quinze fictions par an.

Cela pourrait concerner quelques grosses franchises, puisqu’en achetant le studio hollywoodien MGM pour 8,5 milliards de dollars en mai 2021, Amazon a mis la main sur un catalogue de plus de 4 000 titres, dont tous les James Bond, mais aussi Robocop, Basic Instinct, Raging Bull, Thelma et Louise, Millénium, Tomb Raider, Stargate, La mutante, Amityville, La panthère rose, Carrie ou Les Bisounours.

Cette décision, si elle est confirmée, indiquerait que le vent est en train de tourner dans le petit monde de la fiction. En plus de générer des entrées financières supplémentaires, la présentation des films en salle apporte un coup de projecteur sur des œuvres qui ont parfois du mal à sortir du lot sur les plateformes. En outre, un triomphe au cinéma garantit de faire l’événement sur les petits écrans plus tard. Warner Bros. l’avait bien compris en annulant sa stratégie de sortie simultanée en salle et sur HBO Max : le succès était plus grand en streaming après un passage par les multiplexes.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître vu la chute des fréquentations, les plateformes pourraient bien devenir les sauveurs des grands écrans, à l’instar de certaines chaînes de télé qui financent largement le 7e art depuis des années.