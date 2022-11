Johnny Depp à nouveau Pirate des Caraïbes ?

Le Sun affirme qu'il incarnera Jack Sparrow dans un sixième volet intitulé A Day At The Sea. Le Daily Mail clame pour sa part que tout est faux.

C'est la nouvelle attendue par tous les fans de la saga Pirates des Caraïbes: selon The Sun, qui prétend avoir eu accès à des notes de production, Johnny Depp reprendrait le costume de Jack Sparrow dans un sixième volet intitulé A Day At the Sea. Le journal cite une source anonyme pour appuyer ses dires: "Johnny est prêt à reprendre le rôle du capitaine Jack Sparrow et le tournage devrait commencer début février dans un lieu top secret au Royaume-Uni. Tout est à l'état embryonnaire et il n'y a pas encore de réalisateur attaché au projet, qui s'appelle A Day At The Sea. Johnny devrait faire un tournage test début février avant que la production ne démarre complètement."

Des propos à prendre avec des pincettes. Le Daily Mail, citant lui aussi des sources anonymes, clame en effet que tout est faux. Et certains "détails" troublent: pourquoi lui faire passer un test alors que tout le monde connaît ses capacités ? Comment Disney aurait-il convaincu Johnny Depp de revenir, lui qui avait déclaré devant la justice qu'il ne reprendrait pas le rôle même pour "300 millions de dollars et un million d'alpagas" et qu'il allait s'atteler à sa deuxième réalisation, un biopic sur Modigliani ?

Prudence, donc, même si cela fait rêver.