La filleule d’Indiana Jones se dévoile

Pour Indiana Jones, les aventures se déroulent en famille. Après son père (Sean Connery dans La dernière croisade), son fils (Shia LaBeouf dans Le royaume du crâne de cristal) et son amour de jeunesse qu’il épouse finalement dans le quatrième film, c’est au tour de sa filleule, Helena, de l’accompagner dans son cinquième périple. En attendant de le découvrir le 28 juin 2023, les premières photos ont été publiées par le magazine Empire. On y découvre Phoebe Waller-Bridge seule aux côtés d’Harrison Ford dans une caverne ou dans des ruines. Et, pour la suite, cela pourrait bien correspondre au passage de flambeau que Shia LaBeouf a loupé suite à ses nombreuses frasques.

De ce cinquième volet, dont le titre n'a toujours pas été dévoilé, on ne sait pas grand-chose de plus. Si ce n'est le conseil donné par Steven Spielberg au réalisateur James Mangold: "Steven m'a dit: 'Ce film est une bande-annonce du début à la fin, il faut toujours être en mouvement'." Voilà qui promet.