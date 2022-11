Le réalisateur de Black Panther rend hommage à Chadwick Boseman, décédé en 2022 : “Il était un géant dans l’industrie”

”Gratitude. C’est le seul mot qui me vient à l’esprit pour votre soutien à notre travail sur Black Panther : Wakanda Forever”, commence le réalisateur Ryan Coogler dans une lettre ouverte avant de remercier les personnes qui ont assisté aux projections du long-métrage. Non sans humour : “Notre film est long de plus de 2h30, je remercie de vous retenir pour ne pas aller aux toilettes”, plaisante-t-il ainsi.

Ryan Coogler en profite également pour honorer “son ami”, Chadwick Boseman, décédé en 2020 d’un cancer du côlon : “Il était un géant dans notre industrie. Nous avons également fait quelque chose à apprécier dans un cadre théâtral avec des amis, de la famille et des inconnus. Quelque chose à citer, à discuter et à débattre. Quelque chose qui fait que les gens se sentent à la fois physiquement et émotionnellement vus.”

“Ce film n’existerait pas sans public. Merci de m’avoir donné un but professionnel et un exutoire émotionnel. J’ai hâte de partager de nouvelles histoires avec vous”, conclut le réalisateur.