Après Winnie l'ourson et Peter Pan, Bambi transformé en "vicieuse machine à tuer"

On soupçonne le réalisateur Rhys Frake-Waterfield d'être très légèrement monomaniaque. Voire d'avoir été traumatisé par les films d'animation Disney durant son enfance. Ou alors, tout simplement, d'avoir déniché le bon filon pour faire parler de lui. Après le succès surprise Winnie-the-Pooh : Blood and Honey, devenu culte sur la toile pour avoir transformé Winnie l'ourson et Porcinet en monstres qui trucident de tout ce qui bouge dans la forêt des Rêves bleus, et avant même d'avoir mis la dernière main à sa version sanguinolente de Peter Pan : Neverland Nightmare, voilà qu'il s'attaque à un troisième grand classique de notre enfance pour le transformer en cauchemar.

Peter Pan verse à son tour dans l'horreur

Cette fois, pas question pour lui de rester derrière la caméra. Il cèdera la place à Scott Jeffrey, le réalisateur de Dragon Fury ou de Kingdom of Dinosaurs (tout un programme…), se contentant pour sa part d'un rôle de producteur. Mais le cinéaste va manifestement suivre sa trace au moment d'adapter le roman écrit par Felix Salten en 1928, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. "Le film sera une relecture incroyablement sombre de l'histoire de 1928 que nous connaissons et aimons tous, déclare-t-il par communiqué. S'inspirant du design utilisé dans The Ritual de Netflix, Bambi sera une vicieuse machine à tuer qui rôde dans la nature. Préparez-vous à voir Bambi enragé !"

Le récit n'a pas été dévoilé, mais on peut légitimement imaginer que Bambi voudra se venger de la mort de sa mère par les chasseurs. Aucune date de sortie n'a été fixée, et pourtant plusieurs sites spécialisés dans le gore parient déjà pour Halloween 2023.