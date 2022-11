Box-office : gros flop pour Avalonia, l'étrange voyage

Les massacres à la chaîne se poursuivent à Hollywood. En dehors de Black Panther : Wakanda Forever, de nouveau en tête aux USA, les autres films les plus attendus du moment boivent tous le bouillon. She Said, sur le mouvement MeToo, n’a attiré quasiment personne en salle lors de sa sortie. Et le film d’animation Disney, Avalonia, l’étrange voyage, ne fait guère beaucoup mieux. Jusqu'à samedi, il n’a enregistré que 11,8 millions $ au box-office américain et devrait finir le week-end aux alentours des 21 millions de dollars, contre les 40 millions attendus par les spécialistes hollywoodiens. Un résultat d'autant plus décevant qu'il s'agit d'un long métrage magnifique, inventif, très riche, destiné à ouvrir bien des discussions entre parents et enfants à la sortie de la salle.