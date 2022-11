Indiana Jones 5, “c’est complexe et c’est vicieux”, selon Harrison Ford

“Je pensais juste que ce serait bien de voir un film où Indiana Jones est à la fin de son voyage, explique-t-il dans Empire. J’attendais ce script qui allait pouvoir me donner ce moyen d’étendre le personnage. C’est plein d’aventures, plein de rires, plein d’émotions vraies. Et c’est complexe, et c’est vicieux… Le tournage a été difficile, long et ardu, mais je suis très content du film que nous avons au bout du compte.”

Le réalisateur James Mangold a expliqué qu’il était impossible pour lui de ne pas évoquer l’âge du héros dans ce cinquième volet. “Au départ, on avait surtout des blagues sur le fait qu’il avait vieilli. Mais en fait, on avait la responsabilité d’aller droit au but. Si vous essayez de prétendre que cette problématique n’existe pas, vous vous exposez à prendre la foudre en cours de route…”

On le sent : la pression est déjà forte, alors que la sortie n’est attendue que le 28 juin 2023.