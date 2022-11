La réalisatrice de Barbie : "Ce film pourrait mettre fin à ma carrière"

Pas besoin de posséder une boule de cristal pour deviner quel film a le plus de chances de figurer dans le peloton de tête des flops commerciaux de l'année à venir. Malgré la présence de Margot Robbie et de Ryan Gosling, Barbie risque fort de rebuter tous ceux qui ne sont pas inconditonnellement fans du rose fluo.

"Tout cela me terrifie"

Un danger dont est bien consciente Greta Gerwig, la réalisatrice du très réussi Lady Bird et du plus décevant Les filles du Dr March. . Paradoxalement, c'est d'ailleurs cela qui l'a motivée à passer derrière la caméra. "C'était un projet excitant parce que terrifiant, explique-t-elle dans une interview à At Your Service. Je pense que c'était dû en grande partie parce que je me disais: "Oh non, pas Barbie !" En commençant à écrire, j'ai ressenti un vertige: par où seulement commencer ? Quelle pourrait être l'histoire ? Je pense que c'est ce sentiment qui m'a fait comprendre que ce serait vraiment intéressant. Généralement, c'est quand on se dit: "Tout ça me terrifie" qu'il y a la meilleure matière. Chaque fois qu'on pense: "Cela pourrait mettre fin à ma carrière", alors, on devrait le faire."

Margot Robbie: "Le moment le plus humiliant de ma vie"

On saura le 19 juillet 2023 si elle a eu raison de suivre son instinct. Mais pas sûr que ses déclarations soient de nature à rassurer tous ceux qui craignent une avalanche de guimauve...