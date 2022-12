L’actrice Mylène Demongeot est décédée

L’écrivain Henry-Jean Servat a annoncé le décès de l’actrice sur Twitter : “Je suis dévasté d’avoir à faire-part de l’envolée au ciel ce jour de Mylène Demongeot, artiste si chérie et si jolie, actrice magnifique, amie adorée depuis plus de 40 ans, et militante très active de la défense des animaux. Repose en paix. Je t’aime pour toujours”, a-t-il écrit.

Mylène Demongeot avait commencé sa carrière en tant que mannequin. Elle avait ensuite marqué les esprits par plusieurs rôles notables dont celui d’Abigail dans “Les Sorcières de Salem” aux côtés d’Yves Montand et de Simone Signoret.