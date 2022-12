Indiana Jones à la poursuite du Cadran du destin : une bande-annonce et des photos dévoilées

On connaît le titre de sa cinquième aventure : Indiana Jones and the Dial of Destiny.

”Le désert me manque. L’eau me manque. Cela me manque de me lever chaque matin en me demandant quelle merveilleuse aventure ce nouveau jour va nous apporter.” C’est sur ces paroles de Sallah, l’indéfectible ami égyptien d’Indiana Jones, que s’ouvre la bande-annonce du cinquième volet des aventures d’Indy, qui porte désormais un titre : Indiana Jones and the Dial of Destiny. Qu’on pourrait traduire, littéralement, par Indiana Jones et le Cadran du destin. Alors qu’alternent les images d’action ou d’explosions et du vieux professeur traînant entre l’auditoire et la bibliothèque, ce dernier réplique : “Ces jours sont venus et sont partis.” Mais, d’évidence, il se trompe.

Car s’il avoue lui-même “ne pas croire en la magie”, plusieurs fois dans sa vie, déjà il a “vu des choses qu’il ne peut expliquer” qui l’ont amené à cette conclusion : “J’en suis venu à croire que l’important n’est pas tant ce à quoi on croit, mais à quel point on y croit.”

Indiana Jones se retrouve dans une situation et un costume qu'il a déjà bien connus. ©Lucasfilm

Et l’histoire semble se reproduire, autour du fameux cadran du destin. Qui va l’amener à remonter dans le passé face aux nazis (avec des images d’Harrison Ford rajeuni numériquement de façon très convaincante), effectuer des cascades en voiture, tenter de sauver sa filleule (à moins que ce ne soit le contraire…) et même foncer à cheval dans le métro, face à une rame lancée à toute allure.

Et pendant que retentit la musique de John Williams, Indiana Jones récupère son Fedora pour affronter Mads Mikkelsen et Antonio Banderas avec l’aide de Phoebe Waller-Bridge. Le tout pour mettre la main en premier sur ce Cadran du destin qui, détail amusant, ne fait pas partie des grandes énigmes archéologiques comme L’arche d’alliance ou le Saint Graal.

Dire qu’il va falloir attendre jusqu’au 28 juin 2023 pour découvrir la suite. Un vrai supplice, l’équivalent d’un coup de fouet.