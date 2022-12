Le Voyage en Charabie : les nouvelles aventures d’Ernest et Célestine au cinéma

Ces nouvelles aventures d'un ours tendre et d'une souris espiègle mêlent musique et amitié, dans des dessins colorés, fins et délicats, qui nous font toujours autant rêver. Ce Voyage en Charabie est l'occasion parfaite de voir un très joli conte en famille pendant ces vacances de Noël. Aussi réussi que le premier film, il enchantera les enfants et séduira aussi les parents et les grands-parents. En effet, Ernest et Célestine, ce n'est pas qu'un film pour enfants, c'est un formidable conte sur l'amitié et l'importance de l'art, et de la musique en particulier. Un univers doux et poétique dans la lignée des livres de Gabrielle Vincent, autrice et illustratrice belge qui a créé les deux personnages au début des années '80 et les a fait évoluer dans plus de vingt albums devenus des classiques de la littérature pour enfants.

De retour au cinéma, ne ratez pas ces aventures palpitantes, pleine de jolis rebondissements, de tendresse et de musique à découvrir sur grand écran dès le 14 décembre.

« Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie » : sortie le 14 décembre.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=N9grGmjOXeE&t=1s

Pour trouver une séance près de chez vous : https://cinebel.dhnet.be/fr/film/1023719/Ernest%20et%20C%C3%A9lestine,%20le%20Voyage%20en%20Charabie