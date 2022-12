L’actrice Anne Heche était sous l’influence de la cocaïne lors de son décès

Au volant de sa voiture le 5 août dernier, Anne Heche avait fait une sortie de route et embouti une façade. L’accident avait provoqué l’incendie de sa voiture, et causé de graves blessures à l’actrice. Emmenée à l’hôpital et placée dans le coma, Anne Heche avait été déclarée en état de mort cérébrale quelques jours plus tard et débranchée des machines qui la maintenaient en vie.