Wonder Woman à la trappe

Pour ne rien arranger, les dernières nouvelles les concernant ne sont pas non plus réjouissantes. Selon The Hollywood Reporter, généralement très bien informé, l’étoile de quelques superstars adaptées des comics aurait plus que pâli. Citant des sources concordantes, la “Bible d’Hollywood” annonce que Wonder Woman serait la première à en faire les frais. James Gunn et Peter Safran, amenés à définir la ligne stratégique de DC Studios pour la décennie à venir, auraient en effet rejeté le projet de Patty Jenkins concernant Wonder Woman 3. Bien que les coûts soient importants (Gal Gadot espérait toucher 20 millions de dollars et la réalisatrice 12), l’argent ne constituerait pas la raison de ce refus, mais bien le fait que le projet ne correspondrait pas à la future ligne du studio Warner Bros. Century.

Aquaman et Superman aussi en danger

Toujours selon The Hollywood Reporter, la super-héroïne ne serait pas la seule à ne plus être en odeur de sainteté. D’autres partenaires de la Justice League verraient leur avenir passer en pointillé. À commencer par Aquaman (incarné par Jason Momoa) et Superman (version Henry Cavill), pour qui les suites seraient désormais placées en suspens.

Les superpouvoirs ne permettent donc d’évidence pas de se sortir de toutes les situations périlleuses.