Jennifer Lawrence : “Avant Hunger Games, les discussions portaient surtout sur mon poids”

Alors qu’elle avait déjà été choisie pour le rôle, la plupart des conversations ne portaient pas sur le film. “Les plus grandes discussions, bien sûr – c’était avant MeToo et je suis une femme- tournaient autour du poids. Du style : “Combien de kilos vas-tu perdre ?” Ou encore : “Eh bien, ça s’appelle Hunger Games (littéralement : les jeux de la faim, ndlr), et tu ne serais pas… tu sais…”, le tout accompagné d’un geste indiquant qu’elle devrait être plus mince.

Malgré les pressions, elle a refusé de se transformer physiquement. “Qui veut suivre un régime ? Je ne voulais pas que toutes les filles qui allaient se déguiser en Katniss aient l’impression qu’elles ne pouvaient pas le faire parce qu’elles n’avaient pas un certain poids. Et je ne peux pas non plus laisser cela s’infiltrer dans mon cerveau.”

Son credo est beaucoup plus sain : “J’ai toujours essayé de faire en sorte d’être en forme, forte, et non pas de paraître maigre et sous-alimentée.” Décidément, Jennifer Lawrence a tous les talents.