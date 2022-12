Manneken-Pis se prend pour James Bond avec ce nouveau costume

À défaut de pouvoir honorer les Diables Rouges, Bruxelles s’est mise aux couleurs de James Bond ces derniers jours. L’expo Bond in Motion, qui présente cinquante véhicules utilisés lors des tournages ainsi que des maquettes et des extraits de films, a déjà attiré plus de 5 000 fans de 007 au Palais 1 du Heysel. Et pour fêter cette réussite, Manneken-Pis a même eu le droit de se prendre pour un agent secret de Sa Majesté le temps de quelques heures. Il a en effet enfilé un smoking blanc et noir conçu par Gérald Watelet et confectionné sur mesure par le maître tailleur bruxellois Aravinda Rodenburg.