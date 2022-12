Dans le village montagnard de Graines autrefois prospère, en Italie, il ne reste plus qu'une poignée de familles. Et seulement deux enfants : Bruno, foncièrement attaché à sa région, et Pietro, un petit Turinois qui y passe toutes ses vacances d'été en compagnie de sa mère et parfois de son père. Entre eux, sur les crêtes des montagnes et dans les lacs frisquets, naît une amitié indéfectible. Que rien n'altèrera. Pas même une quinzaine d'années sans se voir. A la mort de son père, Pietro apprend qu'il hérite d'une ruine au milieu de nulle part que Bruno a promis de remettre en état. Car il est resté en contact avec le défunt, contrairement à son ami. De quoi amener Pietro à se poser des questions sur "le deuxième fils de son père" mais aussi sur tout ce qu'il a raté avec sa famille pendant tout ce temps.

La complexité des relations familiales se trouve au cœur même des films de Félix Van Groeningen, le réalisateur de La merditude des choses, Alabama Monroe, Belgica ou Beautiful Boy. Les huit montagnes ne constitue donc pas une exception. Mais cette fois, l'approche se veut beaucoup plus contemplative, philosophique. Les non-dits et les silences dans les décors grandioses, écrasants, sont au cœur même du récit. C'est par l'introspection plus que par la discussion ou la confrontation que chacun refait l'histoire à sa manière, tente de comprendre ses proches, laisse s'insinuer des émotions trop longtemps repoussées ou met en conformité son mode de vie avec ses grands principes. C'est très lent, long (2h27), très joyeux dans sa première partie et plus sombre par la suite, destiné avant tout à un public cinéphile désireux de voyager autant dans sa tête que par les yeux.

Malgré la légèreté de la caméra, l'absence de jugement et le positivisme de la plupart des dialogues, cette réflexion sur le sens de l'amitié et, finalement, de la vie, se révèle souvent profondément bouleversante. Impossible d'en sortir indemne, sans se poser mille et une questions sur tout le temps perdu au cours de son existence. Une belle découverte.

Ernest et Célestine, voyage en Charabie : l'ours grognon et la souris facétieuse sont de retour dix ans après

C'est la période des come-backs. Dix ans après leur première et merveilleuse aventure sur grand écran, Ernest et Célestine sont de retour pour un voyage en Charabie qui n'était pas vraiment prévu dans leur agenda. Mais voilà, en voulant aider son ami, la petite souris a cassé son Stradivariours. Et le seul être au monde capable de le réparer, Octavius, vit dans le pays natal d'Ernest. Une contrée dans laquelle il n'a pas l'intention de remettre les pieds. Car contrairement à ce qu'il avait affirmé à son amie, ses parents, mais aussi sa petite sœur, y vivent toujours. Qu'importe, il en faut plus qu'un grognement pour empêcher Célestine de prendre la route, obligeant ainsi le gros râleur à courir derrière elle. Mais sur place, les choses se passent aussi mal que ce qu'il craignait. En raison, notamment, d'une interdiction légale de jouer de la musique.

Vincent Patar, Stéphane Aubier et Benjamin Renner ont cédé leur siège de réalisateurs à Jean-Christophe Roger et Julien Chheng, et cela sent. Pas graphiquement, tant le trait reste charmant et respectueux de l'œuvre originale. Mais plutôt au niveau de la narration. La fraîcheur, les petites touches de folie, les rebondissements incessants et la variété des émotions qui faisaient tout le charme du film d'animation de 2012 sont souvent sacrifiés au profit d'un récit plus carré, moins inventif, moins amusant. Les retrouvailles familiales se prêtaient pourtant à des confrontations aussi savoureuses que variées, mais les deux cinéastes ont un peu trop tendance à rester dans le même registre et les réflexions lourdes de sens. Pas sûr que les plus petits, auxquels ce Voyage en Charabie s'adresse n'auraient pas préféré un peu plus de légèreté, de rebondissements et de fantaisie. Parler de déception serait trop dur, mais la comparaison avec le petit bijou présenté voici dix ans laisse un petit goût de trop peu, surtout au niveau de l'humour.

Sous les figues : une plongée naturaliste et rafraîchissante dans une Tunisie tiraillée entre modernité et traditions

Comme cela se déroule depuis la nuit des temps, des jeunes Tunisiennes cueillent les figues sous le soleil et le regard inquisiteurs de leurs aînées, mais aussi des hommes. Un travail effectué dans la bonne humeur, malgré les inévitables accrocs, propice aux confidences et à l'affirmation de grandes aspirations.

Erige Sehiri vient du documentaire et cela se sent. Adepte d'un cinéma naturaliste et de dialogues tirés de la réalité quotidienne, un peu à la manière d'Eric Rohmer, elle filme la vraie vie, avec des comédiens amateurs, pour en faire ressortir tout le charme et la lumière. Tout semble spontané, instinctif, mais la banalité des scènes permet au final de faire ressortir toute la complexité d'une société tiraillée entre les rêves de liberté et de modernité des plus jeunes, confrontés au respect farouche des traditions patriarcales des plus âgés. Le tout abordé avec énormément de douceur, sans jugement manichéen, mais avec le désir de mettre le doigt sur les tiraillements entre des générations aux références parfois diamétralement opposées. C'est beau, parfois un peu long ou répétitif, plein de fraîcheur et touchant.