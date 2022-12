Avatar 2 devrait rapporter un demi-milliard de dollars au démarrage

Aux USA, voici 13 ans, le film de James Cameron avait débuté avec un score "modeste" de 77 millions de dollars. Sa suite devrait franchir la barre des 175 millions lors du premier week-end, selon les prévisionnistes spécialisés d'Hollywood. Au niveau mondial, on devrait passer de 242 millions de dollars en 2009 à 525 millions de dollars cette année.

Il ne s'agit pas d'un record (celui d'Avengers: Endgame, avec 1,2 milliard en cinq jours, ne sera probablement plus jamais battu), mais depuis la pandémie, personne ne s'est approché d'un tel exploit, puisque Spider-Man : No Way Home s'est "contenté" d'un départ à 260 millions de dollars, soit la moitié de ce qui est attendu pour Avatar: The Way of Water.

Autre raison d'avoir le sourire dans l'entourage de James Cameron: tout comme Titanic, Avatar avait établi ses records sur la durée, avec des fans inconditonnels qui revenaient encore et encore dans les salles pour profiter du spectacle. L'objectif des deux milliards de recettes en fin de compte semble donc de plus en plus réaliste. On n'a donc pas fini d'entendre parler des géants bleus et verts.