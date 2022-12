"Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu": voici à quoi ressemble Angèle en Falbala (PHOTO)

C’est l’événement français cinématographique de 2023 : Guillaume Canet s’attaque aux irréductibles Gaulois dans Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu. Avec un casting de dingue. À l’écran, aux côtés de Guillaume Canet (Astérix) et Gilles Lellouche (Obélix), on retrouvera en effet Angèle (Falbala), Zlatan Ibrahimovic (Antivirus), Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (Jules César), Pierre Richard (Panoramix), Orelsan (Titanix), M (Remix), Bigflo et Oli (Abdelmalix et Toufix), Philippe Katerine (Assurancetourix), Audrey Lamy (Bonemine), Laura Flepin (Carioca), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Vincent Desagnat (Perfidus), Jason Chicandier (Ordralfabétix), Manu Payet (Ri Qi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), José Garcia (Biopix), Franck Gastambide (Barbe-Rouge), Thomas VDB (Sinus), Lin-Dan Pham (l’impératrice), McFly (Radius) ou Issa Doumbia (Baba).