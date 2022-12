Avec des débuts sous les prévisions, Avatar 2 joue gros

Dix ans d’attente et un budget colossal estimé entre 350 et 400 millions de dollars hors frais de promotion, c’est peu dire qu’Avatar 2 – Avatar : The Way of Water – était très attendu au cinéma. Mais les premières projections font quelque peu grise mine. Non pas que ce soit un flop. Avec 53 millions de dollars d’entrée déjà engrangés vendredi rien qu’aux...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous