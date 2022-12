Première bonne nouvelle : il ne faudra pas rester 13 ans en apnée, comme ce fut le cas pour cette deuxième plongée dans l’univers de Pandora, avant de retrouver les grands bleus. Pour des raisons de coûts, de facilité et de disponibilité du casting, les deuxième et troisième épisodes ont été tournés d’un seul bloc. Les prises de vues sont donc déjà dans l’ordinateur du “King of the World”. Mais il reste tout le travail de montage et de post-production, estimé à deux ans vu les énormes chantiers au niveau des effets spéciaux. La date du 20 décembre 2024 est déjà bloquée aux États-Unis, ce qui veut dire le 18 décembre pour nous.

Avatar 2 devrait rapporter un demi-milliard de dollars au démarrage

Au niveau du récit, histoire de ne pas spoiler ceux qui n’ont pas encore vu La voie de l’eau, disons que la RDA, l’Administration humaine du Développement des Ressources, devrait passer à l’étape supérieure de son invasion, dans le but d’exploiter plus largement les richesses de Pandora et, surtout, d’en faire une colonie pour les Terriens. Autant dire que Jake Sully, Neytiri et les autres Na’vi vont devoir trouver d’autres moyens de combattre des ennemis toujours plus nombreux et mieux préparé à les décimer.

Côté casting, quelques nouvelles têtes sont attendues. À commencer par la petite-fille de Charlie Chaplin, Oona Chaplin, dans un rôle dont on ne connaît que le patronyme : Varang. Elle sera accompagnée par un comédien que les fans d’Harry Potter connaissent bien, David Thewlis, alias Remus Lupin. Enfin, Michelle Yeoh incarnera la scientifique Karina Mogue.

Tous les trois devraient figurer dans les trois prochains longs métrages. Et cela pourrait les amener sur notre bonne vieille planète bleue, comme l’a laissé entendre le producteur Jon Landau : “Dans le cinquième long-métrage, toute une partie de l’histoire se déroule sur Terre. Nous allons ouvrir les yeux du peuple de Pandora, ouvrir les yeux de Neytiri sur ce qui existe sur Terre.”

Des spin-off pour la télévision

Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, James Cameron n’exclut pas des spin-off pour la télévision quand la technologie permettra de transformer les acteurs en avatars “dans un délai plus proche du temps réel.” C’est-à-dire dans cinq ou dix ans, selon lui. On n’a donc pas fini de voir la vie en bleu.