Lando Buzzanca était l’un des derniers survivants du “Corniaud”

Il était un des derniers acteurs encore en vie de la distribution du Corniaud, où il jouait un coiffeur dont la petite amie s’amusait à séduire Bourvil pour faire enrager son fiancé. Visage parmi les plus connus du cinéma et de la télévision italiens, Lando Buzzanca avait créé un prototype du Sicilien passionné et jaloux. À la ville, il sera pourtant resté marié pendant cinquante-sept ans avec Lucia, dont la disparition en 2010 l’avait laissé inconsolable.