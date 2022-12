Plutôt débrouillard quand il s’agit de cacher ses mauvaises notes scolaires à sa maman, le petit Nelson (Soan Arhimann) l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’aborder un vieux chanteur sur le retour, Pierre Leroy (Marc Lavoine) venu cachetonner à La Réunion pour oublier que plus personne ne veut produire ses disques. Heureusement, ses amis Mia et Zidane savent se montrer plus persuasifs. Car pour participer à l’émission de chant Star Kids, Nelson a besoin d’un coach pour apprendre les ficelles du métier et vaincre son trac.

Gérard Jugnot, qui campe au passage un tenancier d’hôtel bon comme le pain, revisite clairement Les choristes à La Réunion avec sa douzième réalisation. Le chant, la transmission, le milieu scolaire en toile de fond, l’opposition entre les anciens et les modernes, les similitudes ne manquent pas. Mais ici, tout se passe sous un soleil éclatant. Et en entonnant de nombreux classiques hexagonaux, comme “Je suis venu te dire que je m’en vais”, “La chanson de Prévert” ou “Ne me quitte pas” (”une chanson sur la lâcheté, l’histoire d’un con”). Le tout saupoudré d’un running gag (une porte d’hôtel qui refuse de s’ouvrir devant Marc Lavoine), d’humour gentil (”Un artiste doit pouvoir se jeter à l’eau et, surtout, on s’est bien marré”), de clins d’œil à La chèvre ou au Cœur des hommes, et de réflexions philosophiques (”On est tous Africains mais certains l’ont oublié” ou “On rencontre souvent sa destinée par les chemins qu’on prend pour l’éviter”) d’un taximan baba cool-rasta magnifiquement campé par Philippe Dusquesne.

La recette d’un vrai feel good movie, sympa à défaut de se révéler délirant ou imprévisible, mignon et délassant au final. De quoi se mettre de bonne humeur pour terminer l’année.