"Avatar 2" se rapproche du milliard de dollars accumulés depuis sa sortie

La suite très attendue du blockbuster de science-fiction de 2009 a enregistré 90 millions de dollars de recettes entre vendredi et lundi, jour férié aux États-Unis et au Canada, pour sa deuxième semaine d'exploitation.

De nouveau situé sur la planète Pandora, "Avatar : la voie de l'eau" raconte une histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film.

Une autre suite, le film pour enfants "Le Chat potté 2: la dernière quête" se glisse à la deuxième place du podium, malgré des entrées en deçà des prévisions avec 17,5 millions de dollars sur quatre jours pour son premier week-end en salle.

Le biopic sur la chanteuse Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody" atterrit lui en troisième position avec seulement 6,8 millions de dollars de recettes pour son premier week-end.

Avatar 2 : On a vu The Way of Water, un spectacle immersif éblouissant ! (CRITIQUE)