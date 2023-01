”Nous pouvons confirmer que Jeremy est dans un état critique mais stable avec des blessures qu’il a subies à la suite d’un accident lié à la météo alors qu’il déneigeait plus tôt dans la journée”, a déclaré un représentant de l’acteur de 51 ans à Variety.

Le lieu de l’accident n’a pas été communiqué, mais Renner possède une maison dans le comté de Washoe, dans le Nevada, où il est tombé beaucoup de neige aux alentours du Nouvel An, selon le Reno Gazette Journal, d’après Variety.

Jeremy Renner est connu, entre autres, pour son rôle de Clint Barton/Hawkeye dans plusieurs projets “Marvel” depuis le film “Thor” de 2011. Outre son rôle d’Avenger, il a joué dans deux films “Mission : Impossible”, “Arrival”, “American Hustle” et “28 semaines plus tard”, entre autres. Il a été nommé deux fois pour un Oscar pour son second rôle dans “The Town” et pour son rôle dans “The Hurt Locker”.