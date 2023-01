Le feu après l'eau: James Cameron lève un coin du voile d'Avatar 3

Autoproclamé “King of the World”, champion incontesté du box-office de tous les temps, maître absolu de la 3D immersive, James Cameron serait-il, aussi, un tantinet roublard ? Peu avant la sortie d’Avatar : The Way of Water, qu’il avait qualifié de “very fucking expensive”, dans une interview à GQ, il avait annoncé que sa suite devait “être troisième ou quatrième au box-office de tous les temps. C’est le seuil de rentabilité.” En clair, l’équilibre financier se situerait au-delà des deux milliards de dollars de recettes.