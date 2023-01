Glass Onion, un succès phénoménal sur Netflix

Le coup de poker s’est pourtant révélé gagnant. En dix jours à peine, Glass Onion, qui voit le Sherlock Holmes des temps modernes, Benoît Blanc, enquêter sur des meurtres commis dans l’île privée d’un des hommes les plus riches de la planète, est parvenu à entrer dans le top 10 des films les plus vus sur Netflix en 28 jours.

Il en éjecte The Kissing Booth 2 de la dixième position, avec 209,4 millions d’heures de visionnage depuis son lancement sur la plateforme de streaming. S’il poursuit sur cette lancée stratosphérique, il pourrait bien détrôner les deux leaders incontestés du classement, Red Notice et Don’t Look Up.

Finalement, le chèque de Daniel Craig constitue plutôt un bon placement.

Voici ce top 10, en millions d’heures :