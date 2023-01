Un nouveau favori pour devenir James Bond: Aaron Taylor-Johnson

En novembre dernier, le Sun annonçait qu’il avait passé un casting top secret (enfin, avec James Bond, rien n’est vraiment secret, la preuve…), laissant une très grosse impression à Barbara Broccoli. Des informations qui n’avaient pu être confirmées. Le site Puck News va cependant plus loin en écrivant que la productrice l’aurait de nouveau rencontré et que l’entretien se serait une nouvelle fois révélé très positif.

Rien n’a été signé, l’affaire n’est donc pas encore conclue, mais s’il a bel et bien eu droit à une deuxième entrevue, cela voudrait dire qu’il ferait partie des candidats sérieusement envisagés pour le rôle. Il est vrai qu’il ne manque pas d’atouts : il a 32 ans (le producteur Michael G. Wilson avait clairement indiqué que 20 ans, c’était trop jeune et 40 ans, trop vieux), est Anglais et, surtout, il a l’habitude des films d’action (Kick-Ass, Bullet Train, The Wall) ainsi que des superproductions (Godzilla, Avengers : l’ère d’Ultron, Tenet ou The King’s Man : première mission).

Son seul défaut, selon Puck News, tiendrait dans sa notoriété. Il va en effet tenir le rôle principal d’un prochain Marvel, Kraven le chasseur (il y incarnera le super-méchant, ennemi juré de Spider-Man, face à Russel Crowe et Ariana DeBose), attendu le 4 octobre, avant d’incarner un cascadeur hollywoodien aux côtés d’Emily Blunt, Teresa Palmer et Ryan Gosling dans The Fall Guy, prévu en salle le 1er mars 2024. Or, Daniel Craig était bien moins connu lorsqu’il fut retenu pour devenir le nouveau 007.

Le scénario n’est pas encore écrit, le film n’est pas programmé, et même si Aaron Taylor-Johnson semble bel et bien sur la ligne de départ, rien ne dit donc que c’est lui qui franchira en tête la ligne d’arrivée 007.